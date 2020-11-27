Коронавирус в Беларуси. Официальные данные на 27 ноября
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В Беларуси на 27 ноября выздоровели и выписаны 110 тыс. 152 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Зарегистрировано 131 тыс. 633 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 3 млн. 188 тыс. 876 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 136 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.
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