Коронавирус в Беларуси. Официальные данные на 23 ноября

В Беларуси на 23 ноября выздоровели и выписаны 104 тыс. 698 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 125 тыс. 482 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 3 млн. 091 тыс. 238 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 104 пациента с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает телеграм-канал «Официальный Минздрав».