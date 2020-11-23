Коронавирус в Беларуси. Официальные данные на 23 ноября
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В Беларуси на 23 ноября выздоровели и выписаны 104 тыс. 698 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Зарегистрированы 125 тыс. 482 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 3 млн. 091 тыс. 238 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 104 пациента с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает телеграм-канал «Официальный Минздрав».
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