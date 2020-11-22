Коронавирус в Беларуси. Официальные данные на 22 ноября

В Беларуси на 22 ноября выздоровели и выписаны 103 тыс. 848 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 123 тыс. 999 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 3 млн. 074 тыс. 066 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 96 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.