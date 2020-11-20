Коронавирус в Беларуси. Официальные данные на 20 ноября

В Беларуси на 20 ноября выздоровели и выписаны 100 тыс. 749 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 120 тыс. 847 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 3 млн. 009 тыс. 490 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1081 пациент с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает телеграм-канал «Официальный Минздрав».