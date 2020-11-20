Коронавирус в Беларуси. Официальные данные на 20 ноября
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В Беларуси на 20 ноября выздоровели и выписаны 100 тыс. 749 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Зарегистрированы 120 тыс. 847 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 3 млн. 009 тыс. 490 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1081 пациент с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает телеграм-канал «Официальный Минздрав».
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