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COVID-19

Коронавирус в Беларуси. Официальные данные на 20 ноября

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Коронавирус в Беларуси. Официальные данные на 20 ноября

В Беларуси на 20 ноября выздоровели и выписаны 100 тыс. 749 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 120 тыс. 847 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 3 млн. 009 тыс. 490 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1081 пациент с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает телеграм-канал «Официальный Минздрав».

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