Коронавирус в Беларуси. Официальные данные на 19 ноября

В Беларуси на 19 ноября выздоровели и выписаны 99 тыс. 584 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 119 тыс. 390 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 млн. 977 тыс. 802 теста.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1074 пациента с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает телеграм канал «Официальный Минздрав».