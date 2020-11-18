Коронавирус в Беларуси. Официальные данные на 18 ноября
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В Беларуси на 18 ноября выздоровели и выписаны 98 тыс. 318 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Зарегистрированы 118 тыс. 008 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 млн. 947 тыс. 761 тест.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1067 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает телеграм канал «Официальный Минздрав».
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