Коронавирус в Беларуси. Официальные данные на 17 ноября

В Беларуси на 17 ноября выздоровели и выписаны 97 тыс. 318 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 116 тыс. 699 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 млн. 917 тыс. 080 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1060 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает телеграм-канал «Официальный Минздрав».