Коронавирус в Беларуси. Официальные данные на 16 ноября

В Беларуси на 16 ноября выздоровели и выписаны 96 тыс. 462 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 115 тыс. 448 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 млн. 903 тыс. 032 теста.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1053 пациента с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает телеграм-канал «Официальный Минздрав».