Коронавирус в Беларуси. Официальные данные на 14 ноября
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В Беларуси на 14 ноября выздоровели и выписаны 94 тыс. 337 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Зарегистрированы 112 тыс. 870 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 млн. 847 тыс. 856 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1039 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает телеграм-канал «Официальный Минздрав».
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