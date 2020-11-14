Коронавирус в Беларуси. Официальные данные на 14 ноября

В Беларуси на 14 ноября выздоровели и выписаны 94 тыс. 337 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 112 тыс. 870 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 млн. 847 тыс. 856 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1039 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает телеграм-канал «Официальный Минздрав».