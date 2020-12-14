Коронавирус в Беларуси. Официальные данные на 14 декабря
112 0
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 853 пациента с COVID-19, выписан 1 321. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 162 148 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 139 785 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 273 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 16 103 теста. Всего в стране проведено 3 625 620 тестов.
также
-
Беларусь вышла на пик пневмоний и продержится на нем минимум полтора месяца
-
Коронавирус в Беларуси. Официальные данные на 14 декабря
-
В Японии появились “антиковидные роботы”
-
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 72,6 миллиона
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 13 декабря