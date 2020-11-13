Коронавирус в Беларуси. Официальные данные на 13 ноября

В Беларуси на 13 ноября выздоровели и выписаны 93 тыс. 570 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 111 тыс. 622 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 млн. 814 тыс. 373 теста.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1033 пациента с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает телеграм-канал «Официальный Минздрав».