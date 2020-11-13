Коронавирус в Беларуси. Официальные данные на 13 ноября
90 0
В Беларуси на 13 ноября выздоровели и выписаны 93 тыс. 570 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Зарегистрированы 111 тыс. 622 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 млн. 814 тыс. 373 теста.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1033 пациента с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает телеграм-канал «Официальный Минздрав».
также
-
Коронавирус в Беларуси. Официальные данные на 13 ноября
-
«Горячая линия» по вопросам COVID-19 продолжает работать в Могилевской области
-
Коронавирус в Беларуси. Официальные данные на 12 ноября
-
Коронавирус в Беларуси. Официальные данные на 11 ноября
-
Переболевшие коронавирусом могут стать донорами иммунной плазмы анти-COVID-19