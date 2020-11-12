Коронавирус в Беларуси. Официальные данные на 12 ноября

В Беларуси на 12 ноября выздоровели и выписаны 92 тыс. 843 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 110 тыс. 455 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 млн. 780 тыс. 552 теста.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1027 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает телеграм-канал «Официальный Минздрав».