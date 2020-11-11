Коронавирус в Беларуси. Официальные данные на 11 ноября
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В Беларуси на 11 ноября выздоровели и выписаны 92 тыс. 266 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Зарегистрированы 109 тыс. 357 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 млн. 750 тыс. 21 тест.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 22 пациента с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает телеграм-канал «Официальный Минздрав».
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