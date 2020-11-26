Коронавирус в Беларуси. Официальные данные 26 ноября

В Беларуси на 26 ноября выздоровели и выписаны 108 769 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 130 012 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 3 158 352 теста.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 128 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.