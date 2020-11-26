Коронавирус в Беларуси. Официальные данные 26 ноября
belta.by 48 0
В Беларуси на 26 ноября выздоровели и выписаны 108 769 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 130 012 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 3 158 352 теста.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 128 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
также
-
Коронавирус в Беларуси. Официальные данные 26 ноября
-
Макей: оперативный коллегиальный диалог МИДов Беларуси и России особенно востребован в условиях пандемии
-
Нужно ли протирать клавиатуру антисептиком и как часто проветривать кабинет? Эпидемиолог рассказала, как вести себя в офисе во время пандемии коронавируса
-
Молодые ученые обсудят коронавирусную и другие инфекции на онлайн-конференции в Гомеле
-
В Беларуси выздоровели и выписаны 107 452 пациента с COVID-19