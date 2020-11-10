Коронавирус в Беларуси. Официальные данные на 10 ноября

В Беларуси на 10 ноября выздоровели и выписаны 91 тыс. 646 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 108 тыс. 300 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 млн. 720 тыс. 390 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1016 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает телеграм-канал «Официальный Минздрав».