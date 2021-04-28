Коронавирус: памятка для пожилых людей

Главная задача, которая стоит сегодня перед медиками всего мира - защитить население от распространения коронавируса. Особое внимание уделяется людям преклонного возраста, так как пенсионеры находятся в повышенной зоне риска. Ученые уже выяснили, почему коронавирус опасен для пожилых. Все дело - в ослабленном иммунитете и наличии хронических заболеваний. Многие недооценивают серьезность ситуации и продолжают вести обычный образ жизни, невзирая на все запреты и предписания. Тем, кто считает, что коронавирус обойдет его стороной, специалисты советуют изучить статистику по другим странам и увидеть, сколько случаев закончилось летальным исходом именно у пожилых людей. Самое интересное в том, что защитить себя от заражения может каждый, главное - с максимальной ответственностью подойти к выполнению рекомендаций, ведь осознание собственных действий и поступков намного эффективнее полной самоизоляции. Важно отдавать себе отчет буквально в каждом движении: не прикасаться к поверхностям на улице голыми руками, не трогать глаза и нос, не выходить вовремя, когда все идут на работу или возвращаются домой. Нужно как можно тщательнее и чаще мыть руки с мылом или обрабатывать их дезинфицирующими средствами.

По мнению многих экспертов, коронавирус в разной степени поражает клетки головного мозга. Согласно результатам исследований, 65% пожилых пациентов, перенесших COVID-19 в тяжелой форме, испытали на себе синдром спутанного сознания. По словам одного из ученых, пенсионеры находятся в основной группе риска. Из-за приема сильнодействующих препаратов, интоксикации и кислородного голодания мозг становится ослабленным. Больные теряют способность адекватно реагировать на перепады температуры, смену обстановки, поездки в транспорте.

Именно поэтому так важно уделять внимание пожилым родственникам. Во-первых, близким следует предпринять все меры, чтобы уберечь пенсионеров от заражения. Важно избегать нежелательных контактов, отказаться от посещения магазинов и поездок в переполненном общественном транспорте. Во-вторых, большинство работы, которой необходимо выполнить пожилым гражданам вне своего дома – посещение магазина, отделений почты или банков, поликлиник для выписки рецептов - помогут выполнить социальные работники. Медики утверждают, что предупредить коронавирус проще, чем вылечить его и восстановиться без последствий.

Тем людям, чьи пожилые родственники уже заболели COVID-19, следует контролировать строгое соблюдение рекомендаций врача. После выписки придется приложить все усилия, чтобы реабилитация была как можно более эффективной. Важно наблюдать за поведением и настроением пенсионера. Если наблюдаются странности, человек заговаривается, путается в словах, забывает простые вещи, это повод снова обратиться к специалисту, который подскажет — временное это явление или клетки мозга поражены, и деменции избежать не удалось. В группе риска находятся все пенсионеры старше 60 лет, перенесшие коронавирус. Но в отдельных случаях ситуация усугубляется наличием основных хронических заболеваний. Важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Не менее важно постоянно интересоваться самочувствием пожилого родственника и при первых симптомах заболевания (пусть это даже будет обычная простуда), не затягивать с вызовом врача. Лучше перестраховаться, чем на себе испытать тяжелые последствия коронавируса.