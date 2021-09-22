Королева Елизавета II в 12 раз стала прабабушкой
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Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис впервые стала матерью. У нее родилась дочка, а список правнуков королевы пополнился 12-й персоной. Такую информацию сообщает МИР 24.
Малышка появилась на свет в субботу 18 сентября 2021 года в больнице Челси и Вестминстер в Лондоне. Вес новорожденной составил 2,77 килограмма.
Наследница принцессы Беатрис и ее супруга итальянского бизнесмена Эдоардо Мапелли Моцци займет 11-е место в очереди на британский престол.
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