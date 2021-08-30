Копыль 4-5 сентября примет День белорусской письменности

Традиционно День белорусской письменности начнется с республиканской научно-просветительской экспедиции «Дорога к Святыням» с Благодатным Огнем от Гроба Господнего, которая проходит при поддержке Белорусской православной церкви. Экспедиция отправится 1 сентября 2021 из г.Минска и завершится 5 сентября в Копыле.

Основные мероприятия Дня белорусской письменности – торжественное открытие праздника, церемония награждения писателей – победителей Национальной литературной премии и церемония закрытия праздника – пройдут 5 сентября.

При этом культурная и деловая программа для жителей и гостей города и района будет традиционно организована и в субботу.

4 сентября Министерство информации проведет Международный круглый стол с участием белорусских и зарубежных писателей. Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию и положительный опыт предыдущего года, предполагается онлайн формат выступлений зарубежных авторов, а также трансляция мероприятия на Youtube-канале.

В этот же день состоится научно-практическая конференция «Копыльские чтения», подготовленная совместно Мининформом и Национальной академией наук. Конференция включает 24 научных доклада, посвященных Году народного единства и освещению историко-культурного наследия Копыльщины.

Впервые пройдет товарищеский футбольный матч между командами белорусских писателей и копыльских учащихся.

Состоится творческий вечер Союза писателей Беларуси для участников и гостей праздника.

4 – 5 сентября будет организована работа Фестиваля книги и прессы, представленный 5 тематическими павильонами: «Память», «Традиции и современность», «Вместе с книгой мы растем», «Единство», «Слово писателя». Наряду с презентацией тематических книг в каждом из них будут представлены интерактивные программы.

Одной из главных точек праздника, станет павильон «Единство», в котором будет представлен авторский проект лауреата премии «За духовное возрождение» Владимира Лиходедова «17 сентября – День народного единства», посвященный Году народного единства в Беларуси.

Посетители павильона смогут увидеть личные вещи государственного и политического деятеля БССР Сергея Притыцкого, оригинальные издания белорусской прессы, выпущенной в 1921 – 1939 гг., освещающие жизнь на территории Западной Беларуси, оригинальные фотографии, отражающие события того периода, исторические документы, первые белорусские газеты, изданные на освобожденной, объединенной территории БССР.

Будут организованы тематические фотозоны из коллажей газет 1921-1939 гг.

Кроме того, пройдет презентация книги «17 сентября – День народного единства» Владимира Лиходедова.

5 сентября праздник начнется с Божественной литургии, которой и завершится научно-просветительская экспедиция «Дорога к святыням».

Далее запланировано открытие памятника Тишке Гартному (Жилуновичу Дмитрию Фёдоровичу) – уроженцу г.Копыля, белорусскому писателю, драматургу, литературному критику, переводчику, государственному и общественному деятелю, Академику Национальной академии наук Беларуси.

Также состоится традиционная церемония гашения конверта с оригинальной маркой, посвященной XXVIII Дню белорусской письменности.

Впервые пройдет интерактивный пешеходный Qr-квест «Капыльскі рог».

Участники Qr-квеста смогут проявить свои интеллектуальные способности, логическое мышление, умение ориентироваться в городе, попробуют свои силы в разгадывании белорусских народных загадок, узнают много нового о белорусских писателях и поучаствуют в литературном конкурсе.

Накануне празднования Дня белорусской письменности пройдет финал и запись видеоверсии республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика». В этом году в конкурсе приняло участие более 16 тыс. талантливых девочек и мальчиков, которые читали свои любимые произведения классиков белорусской литературы и современных авторов. В финал вышло 14 победителей полуфинала в 4-х возрастных категориях.

В концепцию праздника заложена основная тема «Год народного единства», в соответствии с которой будет выстраиваться программа мероприятий, включая церемонии торжественного открытия, закрытия, околосценических площадок. Тему единства планируется раскрывать через знаковые для страны события и даты: 80-летие начала Великой Отечественной войны, историко-культурное и духовное наследие Копыльщины (более 50 известных писателей, представителей творческих кругов – уроженцы Копыльского района), юбилеи классиков белорусской литературы.

По инициативе Министерства информации ОАО «Белкнига» было разработано первое мобильное приложение для прослушивания аудиокниг. На данный момент в приложении 30 аудиокниг белорусских классиков, которые можно послушать бесплатно. В дальнейшем планируется расширить каталог новыми авторами, аудиоспектаклями. В перспективе добавление раздела с электронными книгами.