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Фотофакт

Копанка в городском парке притягивает отдыхающих

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Копанка в городском парке притягивает отдыхающих

Копанка в районе городского парка культуры и отдыха после весенних снега и дождей заметно увеличилась и стала местом притяжения отдыхающих. Напомним, что это место запрещено и небезопасно для купания.

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