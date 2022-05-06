Копанка в городском парке притягивает отдыхающих
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Копанка в районе городского парка культуры и отдыха после весенних снега и дождей заметно увеличилась и стала местом притяжения отдыхающих. Напомним, что это место запрещено и небезопасно для купания.
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