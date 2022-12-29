Координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией состоялось в прокуратуре Бобруйского района

В прокуратуре Бобруйского района состоялось координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией. В нем приняли участие сотрудники областной и районной прокуратуры, Межрайонного отдела Следственного комитета, РОВД, работники Бобруйского райисполкома.

Основной вопрос касался эффективности работы правоохранительных органов, органов государственной власти и управления района, участвующих в борьбе с коррупцией и экономической преступностью, по выявлению, пресечению экономических и коррупционных преступлений и правонарушений по итогам 11 месяцев.

Как рассказал прокурор Бобруйского района Геннадий Ярмак, за январь-ноябрь в районе выявлено пять преступлений, относящихся к коррупционным. В 2021 году таких преступлений было три. Кроме того, в текущем году два преступления учтены как коррупционные.

В 2022 году, отметил Геннадий Ярмак, прокуратурой района по итогам надзорной деятельности возбуждено 3 уголовных дела по ст. 426 УК, внесено 3 представления, вынесено 4 предписания, 8 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, 3 физических лица — к административной, 1 юридическое лицо — к материальной ответственности. Пяти гражданам объявлены официальные предупреждения о недопущении нарушений законодательства в этой сфере. В частности, было установлено, что руководителями двух сельских исполнительных комитетов совершались действия, имеющие признаки коррупционных правонарушений.

В марте Бобруйским МОСК в отношении бывшего главного бухгалтера одного из оздоровительных лагерей, расположенных на территории района, возбуждено уголовное дело за умышленное хищение денежных средств путем злоупотребления служебными полномочиями. Также в нынешнем году правоохранительными органами выявлены факты совершения руководителями двух организаций района деяний, создающих условия для коррупции. В частности, один из руководителей совершал административные правонарушения, однако по его просьбе привлекались к ответственности иные лица, второй — использовал в личных целях служебный автомобиль.

В текущем году также выявлялись преступления, связанные с сокрытием фактов непроизводительного выбытия скота, нарушения законодательства о государственных закупках товаров (работ, услуг).

По итогам совещания разработаны дополнительные мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение экономических и коррупционных преступлений и правонарушений, проинформировали в Бобруйском райисполкоме.