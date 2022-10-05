«Контрольный звонок». Редакция выслушает бобруйчан
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Уважаемые читатели, редакция газеты «Бабруйскае жыццё» напоминает вам, если у вас возникли вопросы, можете задать их по телефону: 72-01-27 или написать на электронную почту по адресу: babuiskae@gmail.com.
Выслушаем и постараемся ответить по темам: благоустройство города, ЖКХ, юридическая консультация, консультация психолога, охрана труда, быт, культура, общество.
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