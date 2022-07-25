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Город

Контрольный звонок. Редакция выслушает бобруйчан

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Контрольный звонок. Редакция выслушает бобруйчан

Уважаемые читатели, напоминаем вам, если у вас возникли вопросы, можете задать их по телефону: 72-01-27 или написать по адресу: babuiskae@gmail.com.

Выслушаем и постараемся ответить по темам: благоустройство города, ЖКХ, юридическая консультация, консультация психолога, охрана труда, быт, культура, общество.

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