Контроль за подготовкой хозяйств к зимне-стойловому содержанию скота проводит КГК Могилевской области

Комитет госконтроля Могилевской области приступил к контролю за подготовкой хозяйств региона к зимне-стойловому содержанию скота. Его результаты показывают, что в отдельных организациях соответствующие меры не приняты, допускаются нарушения технологических и ветеринарно-санитарных требований.

- Дополнительное навозоудаление из отдельных сараев, с выгульных площадок или навозохранилищ требовалось в ОАО «Маслаки» и ОАО «Племзавод «Ленино» Горецкого, ОАО «Экспериментальная база «Чериков» Чериковского, СПК «Гигант» и филиала «Пищевик-Агро» ОАО «Красный пищевик-АгроСервис» Бобруйского районов, ремонт кровли, остекление окон – в филиале «Пищевик-Агро» и СПК «Гигант» Бобруйского района, побелка отдельных животноводческих помещений - в ОАО «Маслаки» и ОАО «Племзавод «Ленино» Горецкого района, - привели пример в КГК региона. - Имеют место и недостатки в организации кормления животных. В ОАО «Маслаки» и ОАО «Племзавод «Ленино» Горецкого района при выпойке молоком новорожденные телята не были обеспечены индивидуальной молочной посудой, а в СПК «Гигант» Бобруйского района было допущено размораживание молозива, используемого для выпойки телят. Не в полной мере решаются вопросы сбалансированности рационов кормления даже на стадии их разработки (выявлено в СПК «Гигант» Бобруйского района), а также их соблюдения при кормлении отдельных групп животных (ОАО «Племзавод «Ленино» Горецкого района).

По результатам контроля заинтересованным внесены предложения по недопущению недостатков, привлечению виновных к ответственности. Бóльшая часть нарушений оперативно устранена.

Мониторинг продолжается.

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