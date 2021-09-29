2,52
2.94

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

COVID-19

Консультирование по вопросам иммунопрофилактики COVID-19 и гриппа проводится в аптеках Бобруйска

bobruisk.by 132 0

Консультирование по вопросам иммунопрофилактики COVID-19 и гриппа проводится в аптеках Бобруйска

В сентябре в аптечной сети Могилевского РУП «Фармация», а также аптеками негосударственной формы собственности, специалистами УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» проводится консультирование населения по вопросам иммунопрофилактики инфекции COVID-19 и гриппа. Акция приурочена к Всемирному Дню фармацевта, отмечаемому 25 сентября, и проходит под девизом «Ваше здоровье – Наша забота». В рамках акции любой желающий сможет получить консультацию специалистов по вопросам указанной тематики.

Время проведения консультированияДата проведенияМесто проведения
10.00-11.3030.09.2021Аптека №1 2-й категории БООО «СпецАфармация», г. Бобруйск, ул. К. Маркса, 38
10.00-11.3030.09.2021Аптека №149/10 2-й категории РУП «Фармация», г. Бобруйск, ул.Ульяновская, 49
11.00-12.0030.09.2021Аптека №1 2-й категории ООО «Пролайф», г. Бобруйск,ул. Пролетарская, 17
10.00-11.3030.09.2021Аптека №111/6 5-й категории РУП «Фармация», г. Бобруйск, ул. Урицкого, 125
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »