Консультирование по вопросам иммунопрофилактики COVID-19 и гриппа проводится в аптеках Бобруйска
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В сентябре в аптечной сети Могилевского РУП «Фармация», а также аптеками негосударственной формы собственности, специалистами УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» проводится консультирование населения по вопросам иммунопрофилактики инфекции COVID-19 и гриппа. Акция приурочена к Всемирному Дню фармацевта, отмечаемому 25 сентября, и проходит под девизом «Ваше здоровье – Наша забота». В рамках акции любой желающий сможет получить консультацию специалистов по вопросам указанной тематики.
|Время проведения консультирования
|Дата проведения
|Место проведения
|10.00-11.30
|30.09.2021
|Аптека №1 2-й категории БООО «СпецАфармация», г. Бобруйск, ул. К. Маркса, 38
|10.00-11.30
|30.09.2021
|Аптека №149/10 2-й категории РУП «Фармация», г. Бобруйск, ул.Ульяновская, 49
|11.00-12.00
|30.09.2021
|Аптека №1 2-й категории ООО «Пролайф», г. Бобруйск,ул. Пролетарская, 17
|10.00-11.30
|30.09.2021
|Аптека №111/6 5-й категории РУП «Фармация», г. Бобруйск, ул. Урицкого, 125