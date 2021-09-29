Консультирование по вопросам иммунопрофилактики COVID-19 и гриппа проводится в аптеках Бобруйска

В сентябре в аптечной сети Могилевского РУП «Фармация», а также аптеками негосударственной формы собственности, специалистами УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» проводится консультирование населения по вопросам иммунопрофилактики инфекции COVID-19 и гриппа. Акция приурочена к Всемирному Дню фармацевта, отмечаемому 25 сентября, и проходит под девизом «Ваше здоровье – Наша забота». В рамках акции любой желающий сможет получить консультацию специалистов по вопросам указанной тематики.

Время проведения консультирования Дата проведения Место проведения 10.00-11.30 30.09.2021 Аптека №1 2-й категории БООО «СпецАфармация», г. Бобруйск, ул. К. Маркса, 38 10.00-11.30 30.09.2021 Аптека №149/10 2-й категории РУП «Фармация», г. Бобруйск, ул.Ульяновская, 49 11.00-12.00 30.09.2021 Аптека №1 2-й категории ООО «Пролайф», г. Бобруйск,ул. Пролетарская, 17 10.00-11.30 30.09.2021 Аптека №111/6 5-й категории РУП «Фармация», г. Бобруйск, ул. Урицкого, 125