Конструкторы «Бобруйскагромаша» продолжают модернизировать технику для производства высококачественных кормов

Предприятие «Бобруйскагромаш» — единственный на постсоветском пространстве производитель упаковщиков силосной массы.

В 2021 году упаковщик УСМ-1 признан «Лучшим товаром» года в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Он предназначен для приема измельченной растительной массы из провяленных трав, силосных культур, прессования и закладки их на хранение в полимерный рукав диаметром 2,7 метра и длиной до 75 метров. Тоннаж растительных кормов в одном рукаве доходит до 270 тонн.

Конструкторы «Бобруйскагромаша» продолжают совершенствовать машину. С 2023 года, сообщили на предприятии, упаковщик УСМ-1-2 опционально может оснащаться одним ленточным донным конвейером и дополнительным оборудованием для внесения консерванта.