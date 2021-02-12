Конституционный суд поддерживает инициативу о придании ВНС статуса конституционного органа

Конституционный суд Беларуси поддерживает инициативу главы государства о придании ВНС статуса конституционного органа. Об этом сообщила заместитель председателя Конституционного суда Беларуси Наталья Карпович сегодня на VI Всебелорусском народном собрании.

Зампредседателя суда отметила: в настоящее время продолжается кропотливая работа по подготовке изменений в Конституцию. "Приняты меры, чтобы ее должным образом организовать. Многие участвовали в работе диалоговых площадок, они показали, что белорусы хотят упрочить правовую основу своей жизни и будущего своих детей, ожидают укрепления эффективности государства. Предложения о конституционных правках вносят и госорганы: так в Конституционный суд поступило более 400 за последнее время. Особо активно неравнодушные граждане пользуются возможностью направить свои предложения о судьбе государства в адрес ВНС. Такая роль собрания отвечает исторической традиции нашего народа - решать важнейшие вопросы сообща. Поддерживаем инициативу главы государства о придании Всебелорусскому народному собранию статуса конституционного органа. Конституционный суд предложит вариант такой нормы основного закона", - сообщила Наталья Карпович.

По ее мнению, процессы, которые сегодня происходят в мире и внутри страны, требуют разработки конституционной модели, отвечающей вызовам эпохи, для дальнейшего развития Беларуси. Заместитель председателя КС напомнила, что Президент аргументировал идею обновления Конституции для совершенствования механизмов народовластия, государственного управления, гарантий реализации прав и свобод граждан еще несколько лет назад. На первоначальном этапе внести предложения о таких правках было поручено Конституционному суду.

"Мы и сейчас активно участвуем в такой работе. Наш анализ показал, что в последнее время корректировке подверглись Конституции многих государств. Это означает, что во всем мире идет поиск баланса между идеалами демократии, прав человека, верховенства права в соотношении с необходимостью обеспечения безопасности личности, сохранения национальной идентичности, защиты государственности", - сказала участница ВНС.

Наталья Карпович обратила внимание: готового рецепта и оптимальной модели изменения Конституции нет и быть не может. "Отмечу лишь такую общую для всех стран тенденцию, как конституционная преемственность. Она проявляется в защите конституционных ценностей, сохранении основных государственных институтов. Таким образом, динамика конституционных преобразований Беларуси должна отвечать современным вызовам, при этом важно сохранить непрерывность и поступательность развития страны, опираться на очевидные достижения", - считает она. По мнению эксперта, содержание конституционных правок также должно способствовать социальному прогрессу, модернизации общества на основе цифровизации достижений науки и техники.