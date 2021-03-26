Конституционная комиссия соберется на заседание 31 марта

Установочное заседание Конституционной комиссии пройдет 31 марта, сообщил журналистам председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.

Спикер нижней палаты парламента напомнил, что многие предложения по изменению Основного закона поступили во время работы диалоговых площадок и по парламентской линии. "Намерены 31 марта провести установочное заседание Конституционной комиссии, где определимся с планом и начнем конкретную работу по обсуждению предложений", - сказал Владимир Андрейченко.

В середине марта Александр Лукашенко подписал указ №105 о Конституционной комиссии. Документ принят для реализации положений резолюции ВНС. Созданной комиссии поручено разработать предложения по изменению Основного закона Беларуси и обеспечить их всенародное обсуждение. Она наделена правом при необходимости задействовать в работе руководителей и специалистов государственных органов и иных организаций. До 1 августа нынешнего года комиссия должна представить Президенту выработанные предложения для последующего их вынесения на республиканский референдум. В состав Конституционной комиссии вошли 36 человек во главе с председателем Конституционного суда заслуженным юристом Беларуси Петром Миклашевичем.