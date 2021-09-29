Конституционная комиссия предлагает изменить 53 статьи Основного закона и добавить 14 новых

Конституционная комиссия предлагает изменить 53 статьи Основного закона, добавить 14 новых и исключить 3 статьи. Об этом заявил председатель Конституционного суда Петр Миклашевич на расширенном заседании Конституционной комиссии с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Глава комиссии рассказал присутствующим о сути предлагаемых изменений в Основной закон. В частности, предлагается сохранить президентскую форму правления, уточнив функции, полномочия Президента, парламента, правительства. Установить конституционный статус Всебелорусского народного собрания как высшего представительного органа народовластия.

По словам Петра Миклашевича, комиссия провела 11 заседаний, где на основании предложений граждан и членов комиссии выработала предложения по внесению изменений в Конституцию. "В дальнейшем с учетом замечаний членов Конституционной комиссии предложения по изменению конституционных положений были доработаны. Таким образом, Конституционная комиссия предлагает внести изменения в 53 статьи Конституции, включить в Конституцию 14 новых статей, исключить 3 статьи", - сказал глава КС.