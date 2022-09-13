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Экономика

Консервная отрасль Белгоспищепрома перерабатывает около 80% отечественного сырья

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Консервная отрасль Белгоспищепрома перерабатывает около 80% отечественного сырья

От 80 до 100 тысяч тонн плодоовощной продукции ежегодно перерабатывается в Беларуси. Из этого объема 80% - отечественное сырье. Об этом проинформировала заместитель начальника отдела сахарной, консервной и дрожжевой отраслей управления по производству продуктов питания концерна Белгоспищепром Елена Андреева.

- Активно начинаем работать с белорусской облепихой, крыжовником, баклажаном, черноплодной рябиной, - отметила Елена Андреева. - Мы стараемся формировать свои стабильные сырьевые зоны в селах, чтобы постоянно сотрудничать с крестьянскими и фермерскими хозяйствами. Конечно, здесь нужна и поддержка местных органов власти.

Перерабатывают белорусские предприятия и импортируемую продукцию, которая у нас не произрастает, но имеет высокий спрос у потребителей. Ее процент, конечно, значительно ниже, чем количество нашего сырья. Затронула Елена Андреева и проблемы в отрасли. Они касаются в основном того, что некоторые плоды и овощи невыгодно поставлять в магазины, так как затраты на их консервацию, упаковку гораздо выше себестоимости.

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