“Конный фест-2021” ожидает бобруйчан

28 августа в деревне Сычково Бобруйского района будет проходить завораживающий «Конный фест». Мероприятие состоится на поле возле ОДО «Зеленый бор», начало в 11.00.

Праздник приобретает статус традиционного и пройдет на Бобруйщине уже в четвертый раз. В программе: парад участников праздника, скачки, показательные выступления в манеже, спортивные соревнования на лошадях, тематические конкурсы, мастер-классы, катание на лошадях и пони, лотереи, концерт коллективов художественной самодеятельности Бобруйского района, работа выездной торговли, аттракционов и многое другое.

по материалам tribunapracy.by