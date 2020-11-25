Конкурс «Волшебные истории Нового года»

ГУК «Дворец искусств г.Бобруйска» организует конкурс творческих работ декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Волшебные истории Нового года».

Конкурс проводится с целью активизации творческой деятельности жителей города, развития фантазии и инициативы участников.

Задачами конкурса определены:

сохранение и развитие традиционных промыслов и ремесел,

повышение профессионального мастерства участников конкурса,

выявление талантливых мастеров с целью дальнейшего их привлечения к различным творческим проектам.

Конкурс проводится по номинациям:

елочные игрушки,

изделия для оформления новогоднего интерьера,

живописные работы и панно декоративно-прикладного искусства на новогоднюю и рождественскую тематику,

новогодняя открытка ручной работы,

новогодний сувенир.

Для участия в конкурсе приглашаются ремесленники, мастера декоративно-прикладного и изобразительного искусства г.Бобруйска.

Работы могут выполняться в разных техниках и из любого материала (за исключением сырья для приготовления пищи). Допускается сочетание различных материалов (глина, текстиль, лоза, льноволокно, бумага, соломка и др.). Размеры изделий - без ограничений.

Возраст участников конкурса — от 18 лет и старше. Один автор имеет право участвовать в нескольких номинациях.

Конкурсные работы предоставляются с 1 по 15 декабря 2020 года в отдел художественного творчества ГУК «Дворец искусств г.Бобруйска» (ул.Ульяновская, д.35/31) с 10.00 до 16.00.

В случае подачи на конкурс нескольких работ, участник заполняет 1 заявку на все работы, в которой указывает: название, номинацию на каждую работу, материалы и технику исполнения.

Работы должны сопровождаться этикетками (размером 4 см. х 8 см.), в которой необходимо указать: название работы, Ф.И.О. автора, номинацию, технику исполнения.

Победители конкурса определяются онлайн-голосованием в социальной сети «Вконтакте». Результаты конкурса будут опубликованы в социальной сети «ВКонтакте - группа «Отдел ДПИ г.Бобруйска» (альбом «Конкурс «Волшебные истории Нового года»).

По итогам конкурса победители награждаются дипломами I, II, III степени за победу по каждой номинации.

Все конкурсные работы будут экспонироваться на выставке после подведения итогов конкурса, которая пройдет в ГУК «Дворец искусств ­г.Бобруйска» с 22 по 30 декабря 2020г.

После завершении выставки, работы будут возвращены авторам.

Дополнительная информация по вопросам организации и проведения конкурса по телефону: 71-81-14.

Форма заявки на конкурс