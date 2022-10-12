Конкурс снопов, выставка мельниц, дегустация драников: в Славгороде готовятся к областным «Дажынкам»

Учреждения культуры Могилевской области представят 15 октября в Славгороде тематические экспозиции, выставочные площадки, концерты и демонстрации. Праздничная программа станет частью областного фестиваля-ярмарки тружеников села "Дажынкі", рассказали БЕЛТА в Могилевском областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительной работы.

Методический центр совместно с клубными учреждениями региона организует на празднике аграриев различные фестивальные площадки. Так, с 10.00 до 20.00 будет работать выставка-ярмарка "Млын ураджаю", в которой примут участие все районы области, а также Могилев и Бобруйск. Каждый регион представит успехи и достижения своих лучших хозяйств и передовиков. Отличительной особенностью ярмарки станут выставки-презентации, оформленные в виде мельниц.

"Мельницы как символ "Дажынак" Могилевской области в этом году станут центральными зрелищными элементами экспозиций, представленных городами и районами, - рассказали в методическом центре. - Высота каждой будет не менее 2,5-3 м. Их оформят в соответствии с тематикой праздника сбора урожая. Будут приветствоваться конструкции, которые воплотят национальный колорит и территориальную символику региона, передадут атмосферу и специфику осенних гуляний".

К слову, сами подворья также получат тематическое оформление. Каждый район будет презентовать свою площадку в соответствии с определенным праздником. Например, подворье Белыничского района заявлено как "Дажыначная карусель", Бобруйского - "Свята бульбы", Быховского - "Скарбы зямлі Быхаўскай", Глусского - "Свята гародніны і садавіны", Дрибинского - "Восеньскі колаварот", Климовичского - "Свята мёда".

Не менее яркой локацией станет площадка "Традыцыйная кухня Падняпроўя", которая нацелена на популяризацию приготовленных по народной рецептуре блюд как элемента нематериального наследия из Государственного списка историко-культурных ценностей Беларуси. Так, участников и гостей праздника познакомят с проектом "Стравы з таркаванай бульбы - дранікі, бульбяныя бліны, бабка і іншыя - традыцыі прыгатавання і спажывання Магілёўскай вобласці".

"Кулинарные изыски на самой вкусной площадке праздника представят семь районов Могилевской области: Краснопольский, Славгородский, Мстиславский, Быховский, Могилевский, Белыничский и Кличевский, - рассказали в методическом центре. - Организаторы презентуют самые популярные народные рецепты, проведут кулинарные мастер-классы, а также расскажут о региональных особенностях приготовления блюд из тертого картофеля. В праздничном меню - драники, бабки, картофельные блины и многое другое. Для приготовления яств будут использоваться печи-буржуйки, а также "скандинавские свечи" - конструкция костра, состоящая из одного вертикально установленного толстого бревна".

Во время фестиваля-ярмарки "Дажынки" подведут итоги регионального конкурса "Дажыначны сноп", организатором которого выступает областной методический центр народного творчества. В конкурсе примут участие все районы, Могилев и Бобруйск. Каждый конкурсант предоставит один сноп, изготовленный из зерновых культур нового урожая. Работы будут установлены на выставочных кубах перед главной фестивальной сценой в качестве художественного оформления.

В насыщенную программу областных "Дажынак" войдет концерт любительских коллективов региона "І хлебам вiтаем, i песняй". Он состоится на главной сцене праздника с 15.00 до 17.00 и будет разбит на нескольких тематических блоков: музыкальные выступления, награждения передовиков, представление сельскохозяйственных, производственных и культурных достижений регионов.