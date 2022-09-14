Конкурс от Bobrlife ко Дню народного единства

Мы состоялись как народ, нация, государство —факт. Собираем фотофакты. Если вы любите Бобруйск, свою Родину, разделяете лозунг «Единый народ — сильная страна!», сделайте фото патриотического флешмоба в организации и пришлите нам, на babruiskae@gmail.com.

Редакция газеты «Бабруйскае жыцце» объявляет фотоконкурс «Единство — это мы!»

Участвовать в нем могут жители города и района независимо от возраста и профессии, объединенные в общественной или трудовой организации. Несомненно, на базе ваших предприятий, учреждений культуры, образования будут проходить события, приуроченные к праздничной дате.

Сделайте фото, опишите его, укажите автора и пришлите к нам на почту. Лучшие моменты мы опубликуем на нашем интернет-портале и в газете «Бабруйскае жыцце».

Приветствуются фотографии с символами Беларуси и на их фоне. Это могут быть Государственные герб и флаг, а также орнаменты, «вышиванки», васильки, аисты, колосья…

Фотографии можно присылать по 17 сентября включительно. Принимаются также фотографии, опубликованные в социальных сетях с хештегом #bobrlife.