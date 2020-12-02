Творческий конкурс на самую оригинальную защитную маску объявлен в Беларуси, сообщили в редакции ведомственной газеты Минздрава "Медицинский вестник".

По условиям конкурса, маску следует оформить в любой декоративно-прикладной технике (роспись, аппликация, вышивка, декорирование бусинами и др.), сфотографироваться в ней и прислать фото на электронный адрес газеты info@medvestnik.by до 15 декабря. Три самые оригинальные работы будут отмечены дипломами и ценными призами, а самая яркая и выразительная получит Гран-при конкурса. Результаты опубликуют 17 декабря в газете и на сайте Medvestnik.by.

Принять участие в конкурсе "COVID, маска… Новый год!" может любой житель Беларуси, возраст не ограничен. Допускаются коллективные работы и, соответственно, групповые фото.

В теме письма следует поставить отметку "Конкурс масок", а в самом письме указать ФИО, возраст автора, город проживания и контактный телефон. Если работа создавалась с помощью взрослых, необходимо это отметить. Можно также рассказать, как родилась идея дизайна и как создавалась конкурсная маска.

Для авторского оформления можно использовать любые защитные маски. Смоделировать и сшить защитный аксессуар можно самостоятельно или использовать в качестве основы стандартную маску из магазина. При этом готовая конкурсная работа должна оставаться функциональной и сохранять свое предназначение - снижать риск заражения COVID-19.

Подробное положение о конкурсе опубликовано на сайте "Медицинского вестника".