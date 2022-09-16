Конкурс на лучшую работу в сфере защиты персональных данных объявлен в Беларуси, сообщили в Национальном центре защиты персональных данных.

"К участию приглашаются студенты, магистранты, профессорско-преподавательский состав учреждений высшего образования, работники научных, научно-практических и иных организаций, другие лица, работающие по юридическим специальностям. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы. Итоги будут подведены к Международному дню защиты персональных данных", - рассказали в центре.

Конкурс проводится по таким номинациям, как лучшая студенческая работа и лучшая работа практикующего юриста. Темы работ - понятие персональных данных в современном информационном обществе, проблемы их трансграничной передачи.

Среди критериев оценки конкурсных работ - соответствие представленной работы тематике конкурса, актуальность и новизна рассматриваемых вопросов, значимость полученных результатов (теоретическая, практическая, социальная, экономическая), содержание, полнота и логическая последовательность изложения материала, аргументированность выводов. Также важны соответствие научному или научно-популярному стилю изложения материала, отражение собственного отношения автора к избранной теме, информативность и качество оформления.

С 16 сентября по 15 декабря материалы представляются на конкурс. Затем по 15 января будет идти оценка конкурсных материалов. А с 16 по 28 января запланированы подведение итогов и торжественное награждение победителей.

Подробно с условиями конкурса и порядком подведения итогов можно познакомиться на сайте Национального центра персональных данных.