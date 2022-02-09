Конкурс на лучшую публикацию на тему «Год народного единства» объявляет Могилевская областная организация ООО «БСЖ»

Для участия в конкурсе принимаются материалы различных жанров, но посвященные одной теме – Году народного единства, которым в Беларуси был объявлен 2021 год. В конкурсе участвуют материалы, опубликованные в печатных СМИ с 1 января по 31 декабря 2021 года.

Победителя определяет жюри, состав которого утверждается секретариатом Могилевской областной организации ОО «БСЖ».