Конкурс «Молодая семья – будущее города» состоялся в Первомайском районе

В среду, 30 ноября, на базе государственного учреждения образования «Средняя школа №35 г. Бобруйска имени П.И. Батова» прошел конкурс «Молодая семья – будущее города». Об этом рассказала Анастасия Роскач, первый секретарь Первомайского районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».

Четыре семьи, преодолевая робость и смущение, вышли на сцену актового зала, чтобы побороться за титул самой сплоченной и артистичной. В четырех конкурсах им предстояло продемонстрировать умения, рассказать о семейных традициях, представить на суд жюри заранее подготовленный праздничный десерт.

Вместе с папами и мамами блистали талантами дети – четыре девочки и четверо мальчиков. Самым ярким стал художественный конкурс «Минута славы». Кто-то показал свои хореографические навыки, кто-то повеселил юмористической сценкой.

Решением компетентного жюри 1-е место в районном конкурсе заняла семья Ивановых. В качестве награды они получили диплом, статуэтку и утюг.

С небольшим отрывом на 2-м месте оказалась семья Щелаковых. Призы – диплом, статуэтка и настольный блендер.

3-е место завоевала семья Кухарук. Они получили статуэтку, диплом и соковыжималку.

Семья Гизай за участие в конкурсе была награждена дипломом и тостером.

С музыкальными номерами перед участниками и зрителями выступила образцовая эстрадная студия «Жемчужинка» Центра дополнительного образования «Росквiт».

Информация! Конкурс на лучшую молодую семью организован Первомайским РК ОО «БРСМ» совместно с сектором идеологической работы и по делам молодежи администрации района.

Подготовил Виктор ЧАБАН, фото предоставлены БРСМ.