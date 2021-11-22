Конкурс Мисс Земля. Беларусь представляла бобруйчанка Мария Первий

21 ноября 2021 в онлайн-формате прошел международный конкурс красоты «Мисс Земля». Победительницей стала красавица из Белиза, Дестини Вагнер. В этом году Беларусь также представляла Мария Первий (г. Бобруйск), сообщает Национальная школа красоты. Лейтмотив конкурса - экология. Участница от нашей страны рассказала о чернобыльской катастрофе, дедушке ликвидаторе и своем личном вкладе в восстановление загрязненных земель.

В "Мисс Земля 2021" приняло участие 89 конкурсанток из разных стран. В тройку финалисток, кроме, вошли:

"Мисс Земля Воздуха" – Мариса Батлер, США;

"Мисс Земля Вода" – Ромина Денекен ван дер Вин, Чили;

"Мисс Земля Огонь" – Байтонг Джарират Песом, Таиланд.

Еще немного о нашей знаменитой бобруйчанке Марии Первий. Девушка является обладательницей титула «Мисс зрительских симпатий» на конкурсе «Мисс Беларусь-2018», в 2019 году она успешно выступила на международном конкурсе «Мисс Интернешнл» и вошла в ТОП-15 соревнования.

Конкурс «Мисс Земля» своей главной целью ставит поиск самых красивых девушек Земли, которые небезразличны к теме защиты, сохранения и восстановления окружающей среды. Организаторы уверены, что индустрия конкурсов красоты и развлечений является эффективным инструментом для повышения экологической осведомленности и ответственности перед планетой. Ежегодно более 80 делегатов со всего мира соревнуются в красоте и решении экологических проблем. Победительница «Мисс Земля» будет выступать в качестве посла кампаний по защите окружающей среды по всему миру.

В связи с пандемией конкурс в этом году проводился онлайн. В течение месяца участницы проходили онлайн-собеседования с членами жюри, общались с международными журналистами по конференц-связи, готовили видео, посвященные тематическим номерам, которые мы обычно видим на сцене. Например, это ролики с выходом в вечернем платье, спортивном костюме, купальнике, творческим номером, визиткой. Финал соревнования прошел 21 ноября в формате прямых включений из разных стран мира.

Пресс-служба Национальной школы красоты подготовила небольшие выдержки из интервью Марии Первий с организаторами конкурса «Мисс Земля-2021».

О себе

Многие говорят, что я очень трудолюбивый и жизнерадостный человек. Это правда. Благодаря упорному труду у меня есть два успешных бизнеса. Еще я работаю моделью. В 2016 году участвовала в показе Prada. И была выделена Anna Fendi среди многих моделей.

Наиболее необычный поступок

Я постригла свои длинные волосы для того, чтобы из них сшили парики для больных раком.

О детстве

У меня было прекрасное детство. Где было время для учебы и развлечений. Я училась одновременно в 5 школах: модельной, музыкальной, образовательной, воскресной, а также занималась хореографией.

Самый запоминающийся момент

Победа в номинации «Мисс зрительских симпатий» на конкурсе «Мисс Беларусь». Победитель определяется голосованием среди белорусов. Как потом рассказали мне члены жюри, за меня проголосовало более 120 тысяч человек. Я горжусь тем, что люди выбрали меня.

Жизненный девиз

Некоторые люди не верят, что человек из маленького городка способен на большие свершения. Я так не думаю. Не место красит человека, а человек красит место.

О социальном проекте

35 лет назад над моей страной прокатился ядерный вихрь. Сейчас во всем мире популярен сериал "Чернобыль", который верно рассказывает о напряженности тех далеких событий. Но одно дело смотреть фильм по телевизору, а другое - жить в обстановке, когда вокруг тебя очень часто можно увидеть следы тех событий. Нашей семьи тоже коснулась эта беда. Мой дедушка Юрий Бокий, участвовал в ликвидации чернобыльской катастрофы, получил почетный знак - ликвидатор аварии на ЧАЭС. Он умер в результате облучения. Став взрослее, я поняла, что как всякий человек, так и целый народ может либо вступить в сражение с бедой, либо сдаться и опустить руки. Я всегда много работала и часть своих средств вносила на строительство православного храма в селе Чигиринка, который помогал людям, пострадавшим от радиации. Люди не уезжали из этих мест. И вот со временем произошло чудо: Чигиринка и ее окрестности были удалены с «Карты радиационно-загрязненных территорий». Как только это произошло, я стала координатором и спонсором экологических спортивных и скаутских молодежных лагерей в этих красивых местах. С 2017 года проведено 20 лагерей. Молодежь с интересом изучает историю нашей земли и заботится об окружающей среде.