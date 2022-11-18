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Общество

Конкурс «Лучший государственный инспектор области по пожарному надзору» проходит в Могилеве

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Конкурс «Лучший государственный инспектор области по пожарному надзору» проходит в Могилеве

В Могилеве стартовал областной этап республиканского ежегодного конкурса профессионального мастерства «Лучший государственный инспектор Республики Беларусь по пожарному надзору».

Как сообщили в МЧС, участвуют в нем 14 инспекторов из Быховского, Кличевского, Костюковичского, Могилевского, Хотимского, Чаусского, Чериковского и Шкловского районов, а также инспекторы Бобруйска и Могилева.

- Конкурсантам  предстоит пройти ряд испытаний, - рассказали в ведомстве, - тестирование по вопросам, входящим в компетенцию органов государственного пожарного надзора, индивидуальное собеседование по направлениям служебной деятельности, подготовить информацию с конкретными предложениями по совершенствованию работы и влиянию на обстановку с пожарами и гибели людей от них, рассмотреть  проект по объекту строительства.

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