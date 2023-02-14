Конкурс инвестиционных проектов для субъектов малого предпринимательства Могилевской области

Комитет экономики Могилевского областного исполнительного комитета объявляет о проведении конкурса инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства Могилевской области для оказания государственной поддержки в виде предоставления:

- субсидий для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами,

- субсидий для возмещения расходов на выплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в части оплаты суммы вознаграждения (дохода) лизингодателя

Срок проведения конкурса:

Конкурс проводится с 8 февраля 2023 г. по 1 марта 2023 г.

Прием документов:

Прием документов на участие в конкурсе осуществляет комитет экономики Могилевского облисполкома (212030, Могилев, ул. Первомайская, д. 71, каб. 506, 507) с 8 февраля 2023 г. по 1 марта 2023г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов.

Конкурсные заявки, поданные позднее установленного срока, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителям.

Контактное лицо:

Ковалева Анна Александровна

тел. 8 (0222) 74-84-35

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