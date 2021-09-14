Конкурс «Дажыначны сноп» проведут в Могилевской области. Об этом сообщили в Могилевском областном центре народного творчества и культурно-просветительной работы.

В конкурсе могут принять участие индивидуальные авторы и творческие коллективы Домов ремесел и других клубных учреждений Могилевской области. Заявку необходимо направить до 1 октября.

Итоги конкурса будут подведены на областном фестивале-ярмарке тружеников села «Дажынкі-2021», который состоится в ноябре в Могилеве.