Конкурентная политика, налоги и пенсии – глава союза предпринимателей озвучила на ВНС предложения бизнеса

Директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского (БСПН) Жанна Тарасевич на VI Всебелорусском народном собрании рассказала о предложениях бизнеса по конкурентной политике, совершенствованию налоговой и пенсионной систем.

"Понимая сложность ситуации, обусловленной глобальными вызовами (коронавирус, закрытие границ, торговые барьеры) и локальными проблемами, бизнес озабочен обеспечением устойчивости развития Беларуси, обеспечением стабильности и согласия в нашем обществе. При изменении Конституции важны две вещи: сохранение суверенитета и рост благосостояния населения. В период преобразований очень важно не сломать экономическую систему, гарантировать всем субъектам экономики возможность работы в прозрачных, одинаково понятных условиях, - заявила Жанна Тарасевич. - Для этого предлагается в проекте новой Конституции предусмотреть специальный раздел "Основные положения экономической политики и государственного управления социально-экономическим развитием", в котором отразить главные постулаты, такие как уровень государственного регулирования экономики, гарантии свободы предпринимательской инициативы, конкуренция, социально-трудовые отношения". Свои предложения по редакции данного раздела бизнес-союз готов представить для широкого обсуждения.

Глава БСПН высказала также инициативы в области социально-экономического развития Беларуси. В частности, предлагается комплексно и системно подойти к совершенствованию налоговой и пенсионной систем.

"Налоги должны платить все и нести соразмерную ответственность за неуплату. Но важно, чтобы после всех обязательных платежей у честного налогоплательщика остались возможность и желание инвестировать в развитие бизнеса в нашей стране. Нормы налогового законодательства и применение ответственности должны быть одинаково понятны для бизнеса, контролеров и судов", - подчеркнула она.

"Что касается пенсионного вопроса, предлагаем утвердить 10-летний национальный план до 2030 года, базовыми элементами которого будут переход к перераспределению нагрузки между нанимателем и работником, развитие добровольного пенсионного страхования, дифференциация размера пенсий от уровня индивидуальных страховых платежей. Эти решения, а также внедрение электронных сервисов будут способствовать решению проблем зарплат "в конвертах", - считает Жанна Тарасевич.

Она также отметила необходимость эффективной конкурентной политики, исключения лишней бюрократии. "В динамичном цифровом мире нужно мгновенно реагировать и быстро принимать решения", - убеждена глава бизнес-союза.

Жанна Тарасевич подчеркнула, что частный сектор занимает значительное место в экономике страны. "Отрадно, что благодаря принятым в прошлой пятилетке решениям в нашей стране активно развивается новый сегмент предпринимательской инициативы, который насчитывает почти 90 тыс. ремесленников, самозанятых и агроусадеб. Все больше частных предприятий позиционируют себя как социально ответственные. В трудный ковидный период они реализовали ряд социальных и благотворительных проектов, оказали помощь медикам и другим нуждающимся, а главное - максимально сохранили рабочие места", - резюмировала она.