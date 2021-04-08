Конфликт в гостинице Бобруйска закончился вызовом милиции. Как сообщили в областном управлении Департамента охраны МВД, тревожная сигнализация, на которую оперативно среагировали сотрудники Департамента охраны, сработала в четвертом часу ночи. Оказалось, что между постояльцами гостиничного комплекса произошёл конфликт, который перерос в потасовку.

- На месте правонарушения был задержан зачинщик драки. Им оказался 22-летний нигде неработающий местный житель. На момент задержания он был пьян - освидетельствование показало около 2 промилле алкоголя. Известно, что фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности, - отметили в ведомстве.

Проводится проверка, следователями будет дана правовая оценка.