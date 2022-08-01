Конфисковали 200 кг фруктов, насчитали более 1,5 тысячи рублей налога и штрафа – итог незаконной торговли

Конфискацией фруктов, штрафом и крупной суммой единого налога обернулась для могилевчанки деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. За незаконную торговлю на территории Могилева у нее конфисковали 200 кг фруктов - абрикосы, чернослив и другое - на сумму 955 рублей. Нарушение установили оперативники из инспекции МНС по Могилевской области при рассмотрении обращения, поступившего в инспекцию. Об этом рассказали в пресс-центре инспекции Министерства по налогам и сборам по Могилевской области.

Ранее эту могилевчанку уже предупреждали об ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации. Поэтому инспекция предъявила ей единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в пятикратном размере на сумму 1 330 рублей.

Решением экономического суда Могилевской области фрукты были конфискованы, а нарушительница привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере двух базовых величин.

В налоговой напомнили: ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации предусмотрена частью 2 статьи 13.3 Кодекса об административных правонарушениях. Статья предусматривает наложения штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, орудий и средств совершения административного правонарушения, а также до 100 % от суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации.