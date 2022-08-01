Конфисковали 200 кг фруктов, насчитали более 1,5 тысячи рублей налога и штрафа – итог незаконной торговли
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Решением экономического суда Могилевской области фрукты были конфискованы, а нарушительница привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере двух базовых величин.
В налоговой напомнили: ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации предусмотрена частью 2 статьи 13.3 Кодекса об административных правонарушениях. Статья предусматривает наложения штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, орудий и средств совершения административного правонарушения, а также до 100 % от суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации.