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Кондитерская фабрика «Красный пищевик» принимает участие в Международной выставке «Продэкспо-2023»

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Кондитерская фабрика «Красный пищевик» принимает участие в Международной выставке «Продэкспо-2023»

Масштабный форум стартовал в Москве в понедельник и продлится до 10 февраля. Бобруйский производитель сладостей презентует на выставке не только обновленный стенд, но и свои новинки - жевательный мармелад "TINKI", мармеладные конфеты на каррагинане "Залатая пчолка" и халву с солью!

zefir.by

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