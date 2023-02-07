Кондитерская фабрика «Красный пищевик» принимает участие в Международной выставке «Продэкспо-2023»
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Фотографии: zefir.by
Масштабный форум стартовал в Москве в понедельник и продлится до 10 февраля. Бобруйский производитель сладостей презентует на выставке не только обновленный стенд, но и свои новинки - жевательный мармелад "TINKI", мармеладные конфеты на каррагинане "Залатая пчолка" и халву с солью!
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