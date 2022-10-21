Концерт и поздравления с Днем отца от музыкального клуба «Ретро»

Неделя родительской любви начинается с празднования Дня матери (14 октября) и длится всю неделю до 21 октября. Именно в этот день согласно указу президента в Республике Беларусь мы отмечаем День отца. В быстротечном потоке будней очень важно уделять внимание своим пожилым родителям, самым родным людям.

21 октября 2022 в учреждении «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» волонтеры «серебряного возраста» музыкального клуба «Ретро» провели праздничный концерт для людей старшего поколения отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста. В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста организуются кружки и клубы по интересам, проводятся культурно-массовые и социально значимые мероприятия, мы ждем Вас по адресу: г. Бобруйск, ул. К.Либкнехта, 58, каб.103, тел.70-69-60.

Специалист по социальной работе Пархимчик Екатерина Михайловна.