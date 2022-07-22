Концерт «Я люблю лето!» прошел в детском санатории «Радуга»
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В четверг, 21 июля, в детском санатории «Радуга» прошел концерт «Я люблю лето!».
/Будет дополнено и обновлено/.
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