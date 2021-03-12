Концерт «Любимые мелодии кино» пройдет в Бобруйске

Концерт «Любимые мелодии кино» пройдет 1 апреля в областном театре драмы и комедии им. В.И.Дунина-Марцинкевича Бобруйска. Знакомые мелодии из известных фильмов исполнят творческие коллективы и солисты детской школы искусств №2 им. В.В. Оловникова, сообщили в учреждении культуры.

Начало в 18.00. Билеты можно приобрести в кассах театра.