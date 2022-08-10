Кому скоро отключат горячую воду

15 августа 2022 г. будет отключена подача тепловой энергии в связи с проведением планового ремонта теплотрасс БТС в микрорайонах № 1-4, «Западный», проходящих по улицам Шинная (от ул. Энергетиков до ул. Минская), Лынькова, Гагарина, Ульяновская (от ул. Гагарина до ул. 50 лет ВЛКСМ), 50 лет ВЛКСМ (от ул. Лынькова до ул. Ульяновская), Рокоссовского (от ул. Гагарина до ул. 50 лет ВЛКСМ), Западная, Гоголя (от ул. Гагарина до 50-лет ВЛКСМ), и прилегающим к ним улиц.

с 15 августа по 18 августа, 23 августа 2022 г. будет отключена подача тепловой энергии в связи с проведением планового ремонта теплотрассы БТС, проходящей по улице 50-лет ВЛКСМ (от ул. Ульяновская до ул. Западная).

С 15 августа по 24 августа 2022 г. будет отключена подача тепловой энергии в связи с проведением планового ремонта теплотрасс БТС в микрорайонах № 1-4, «Киселевичи» проходящих по ул. Ульяновская (от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Орджоникидзе), ул. Орджоникидзе (от ул. Минская до ул. Гоголя), ул. Шевченко, 50 лет ВЛКСМ (от ул. Ульяновская до ул. Гоголя), Рокоссовского (от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Орджоникидзе), Гоголя (от ул. Ревинского до ул. Комарова), Наумова, Горелика, Попова и прилегающим к ним улицам.

Возможны изменения в сроках подачи тепловой энергии потребителям при необходимости устранения повреждений на теплотрассах, выявленных в результате гидравлических испытаний.

В случае обнаружения промоин в грунте, разрывов теплотрасс просим сообщить по телефонам 78-82-43, 78-83-52, 78-83-59, 8-033-319-17-52,8-044-515-79-00.