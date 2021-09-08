Кому из владельцев транспортных средств нужно уплатить транспортный налог в 2021 году?

В соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь физическим лицам, за которыми в ГАИ МВД зарегистрированы транспортные средства, не получившим по состоянию на 1 января 2021 г. в установленном порядке разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении c уплатой государственной пошлины за его выдачу, извещения на уплату авансового платежа по транспортному налогу будут направлены налоговыми органами в срок не позднее 1 ноября 2021 г. по почте либо размещены в личном кабинете плательщика.

Обращаем внимание, что при размещении извещения на уплату авансового платежа в личном кабинете такое извещение на бумажном носителе плательщику направляться не будет.

Уплату авансового платежа необходимо произвести в срок не позднее 15 декабря 2021 г. Сумма авансового платежа установлена в размере одной базовой величины (29 рублей), а в отношении прицепа, прицепа -дачи (каравана) и мотоцикла – в размере 20 рублей за каждый объект налогообложения.

Доплату оставшейся части транспортного налога за 2021 год гражданам потребуется произвести не позднее 15 ноября 2022 г. на основании извещения налогового органа, вручаемого не позднее 1 сентября 2022 г.

В настоящее время у каждого физического лица, имеющего подключение к личному кабинету, есть возможность просмотра в нем размещенной налоговыми органами информации о зарегистрированных за плательщиком в ГАИ МВД транспортных средствах.

В случае, если физическое лицо не зарегистрировано в качестве пользователя сервиса

«Личный кабинет плательщика», получить доступ к данному сервису (логин и пароль) можно:

Лично при посещении любой инспекции МНС, независимо от места жительства.

При обращении в инспекцию при себе необходимо иметь паспорт или вид на жительство в Республике Беларусь.

В режиме онлайн без посещения инспекции МНС с использованием процедуры идентификации посредством межбанковской системы идентификации (МСИ).

Пройти регистрацию в личном кабинете посредством МСИ могут физические лица, не имеющие учетной записи в личном кабинете плательщика на портале МНС и состоящие на учете в налоговых органах. Для осуществления процедуры регистрации необходимо наличие учетной записи в личном кабинете МСИ. При отсутствии учетной записи в личном кабинете МСИ пользователь может пройти процедуру саморегистрации на официальном сайте ОАО «НКФО «ЕРИП» (https://www.raschet.by/).

Телефоны для справок: 59-76-22, 59-76-24, 59-73-19.

Инспекция МНС Республики Беларусь по г. Бобруйску.